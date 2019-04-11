انطلاق بث مباشر لاحتفالية مئوية العمل الدولية من سفح الأهرامات

كتب محمود راغب

انطلق البث المباشر لاحتفالية مئوية منظمة العمل الدولية، من مصر، من سفح الأهرامات، حيث يتم تغطية الحفل على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة.

ويشهد الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما يشهد الاحتفالية، عدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات العمالية، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية.

ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمه نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاحتفالية التى يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام فى 11 أبريل 1919 والتى قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءا من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وتقام احتفالية منظمة العمل الدولية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها فى " 1919- 2019 " ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة.







