انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف الاقتصادية وارتفاع إنتاج أمريكا

(رويترز)

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج البلاد الذى بلغ مستوى قياسيا، فيما ألقت المخاوف الاقتصادية بظل الشك على نمو الطلب على الوقود.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 21 سنتا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.34 دولار للبرميل، متراجعة 27 سنتا أو 0.4 % عن سعر التسوية السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة زادت سبعة ملايين برميل إلى 456.6 مليون برميل فى الأسبوع الماضى، وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2017.

وظل إنتاج النفط الخام الأمريكى عند المستوى القياسى البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم متفوقة على روسيا والسعودية.

وثمة مخاوف أيضا من تباطؤ اقتصادى قد يؤثر قريبا بالسلب على استهلاك الوقود، بعد أن خفض صندوق النقد الدولى هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمى لأدنى مستوى فى عشر سنوات.

وعلى الرغم من ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف الاقتصادية، تظل أسواق النفط العالمية فى حالة شح وسط تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط وتصاعد القتال فى ليبيا.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 30 و40 % على الترتيب منذ بداية العام.

وبخلاف التوقعات القصيرة الأجل لأسواق النفط، يتركز الكثير من الاهتمام على مستقبل الطلب في ظل زيادة أنواع الوقود البديلة المستخدمة فى النقل.