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امريكا تفرض عقوبات على لبنانى ومؤسستين لدعمهم حزب الله

الخميس، 11 أبريل 2019 09:28 م
امريكا تفرض عقوبات على لبنانى ومؤسستين لدعمهم حزب الله حزب الله
كتب : أحمد علوى
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال وتقديم مساعدة مالية لجماعة "حزب الله" التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اللبناني قاسم شمس ومؤسسة Chams Exchange اللبنانية للخدمات المالية وما وصفته بـ "منظمة شمس لتبييض الأموال" على قائمة العقوبات.

واتهمت السلطات الأمريكية قاسم شمس و"شبكته الدولية لتبييض الأموال" بـ "تحريك عشرات الملايين من الدولارات شهريا في تعاملات غير شرعية لصالح تجار المخدرات وتسهيل المعاملات المالية لحزب الله".

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن أموال هذه الشبكة التي تقول واشنطن إنها تبيض أموال عصابات المخدرات، كانت تتداول بين العديد من الدول، بما فيها أستراليا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة وفنزويلا.

ويعتبر إدراج الشبكة على قائمة العقوبات جزءا من "الحملة غير المسبوقة لمنع "حزب الله" وأعوانه في العالم من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات"، حسب قول نائبة وزير الخزانة الأمريكية سيغال مانديلكر.

وأعادت الخزانة الأمريكية إلى الأذهان أنها أدرجت على قائمة العقوبات أكثر من 40 من الأشخاص والكيانات على صلة بـ "حزب الله" منذ 2017.


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