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اليوم .. كأس الأمم الأفريقية يصل مطار القاهرة الدولي

الخميس، 11 أبريل 2019 01:13 م
اليوم .. كأس الأمم الأفريقية يصل مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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يصل كأس الأمم الإفريقية 2019 عصر اليوم الخميس، قادما من الكاميرون صاحبة آخر تتويج للبطولة فى عام 2017، عقب فوزها على مصر بهدفين مقابل هدف واحد فقط، صرح بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي.
 
وأشارت المصادر إلى أن عددا من الوزراء يتقدمهم وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين الرياضيين، سوف يتصدرون مشهد استقبال الكأس. 
 
ومن المنتظر أن يظهر الكأس في قرعة نهائيات الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها بسفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، مساء غد الجمعة.
 
وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال والاستعدادات الخاصة بإستقبال ضيوف مصر، المشاركين في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدة أن صالة 4 والمخصصة لاستقبال وفود الدول المشاركة، تزينت بأعلام المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، كما تم الانتهاء من إعداد الكونترات الخاصة بالوفود المشاركة في قرعة البطولة، والتي بدأت في التوافد على مصر منذ يومين .
 
وأضافت المصادر أنه تم وضع لافتات، تحمل شعار «الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف» والبطولة التي تبدأ القرعة الخاصة بها تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء غدا الجمعة.
 
وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدن، وجه بتخصيص صالة 4 لاستقبال البعثات الرياضية المشاركة فى هذا الحدث، كما أعلن عن إطلاق اسم البطولة على الصالة خلال فترة انعقادها فى مصر، ووجه بتخصيص كاونترات ولوحات إرشادية لتقديم التسهيلات للمشاركين والوفود فضلًا عن تكوين فرق عمل من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران يرتدون زيا مخصصا لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة.
 
 
 
 
 

 


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