اليوم.. روائع عبد المطلب ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية، اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع الفنان الراحل محمد عبد المطلب، إضافة إلى منوعات غنائية.

يبدأ الفاصل الأول بموسيقى بهية ألحان الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن أداء الفرقة الموسيقية، "الناس المغرمين وما بيسألش عليا أبدا" أداء أحمد رجب، "بياع الهوى.. أهل المحبة" أداء محمد حسن، "ودع هواك، شفت حبيبى" أداء حسام كمال.

أما الفاصل الثانى من الحفل يتضمن مجموعة من المنوعات الغنائية لكبار المطربين منها "اه لو تعرف..أنا بستناك" أداء شمس، "يوم من الأيام.. الهوى هوايا" ـداء محمد الخولى، وتختتم الحفل المطربة مروة حمدى برائعة كوكب الشرق "اسأل روحك".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.