اليوم السابع يكشف "كيف غيرت المعارضة مسار مادة الرئاسة فى التعديلات الدستورية بالبرلمان؟"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "كيف غيرت المعارضة مسار مادة الرئاسة فى التعديلات الدستورية بالبرلمان؟".. وفيه: على عبدالعال: سنصل إلى صياغة المادة 140 بشكل يرضى الرأى العام.. ثلاثة نواب معارضين قدموا اقتراحات قادت إلى تغيير مناقشات المادة 140 فى حوار التعديلات الدستورية.. واتجاه نحو اعتماد فريق صياغة التعديلات على هذه المقترحات فى إعداد الشكل النهائى.. رئيس البرلمان يرفع راية الاستماع للجميع دون قيود ويقسم بعدم تمرير أى مقترح غير منضبط فى الصياغة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السابعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

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