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اليوم.. استكمال محاكمة متهمة بتزوير محررات وتبديد 1.5 مليون جنيه

الخميس، 11 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة متهمة بتزوير محررات وتبديد 1.5 مليون جنيه مستندات مزيفة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين، محاكمة "إلهام.أ" فى اتهامها بتزوير محررات رسمية وتبديد أكثر من 1.5 مليون جنيه.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة، عن أن "إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة الغير خاتم شركة مساهمة، وتوقيعات موظفين مختصين بها واستعملتها فى توقيع مصادقات محددة.

كما كشف أمر الإحالة عن اشتراك المتهمة مع شخص مجهول فى تزوير محررات شركة مساهمة وتبديد مليون و530 ألف جنيه من أموال جهة عملها والمسلمة لها على سبيل الأمانة.


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