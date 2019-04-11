اليورو يستقر بعد قرار المركزى الأوروبى والاسترلينى لا يتأثر بتأجيل الانفصال

رويترز

استقر الدولار واليورو دون تغير يذكر اليوم الخميس، بعدما لمح مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) والبنك المركزى الأوروبى إلى عزمهما إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وسط توترات تجارية ومؤشرات على تباطؤ النمو.

وجرى تداول الجنيه الاسترلينى مستقرا بعدما مدد قادة الاتحاد الأوروبى مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الاتجاه الذى تسير فيه عملية الانفصال.

وتترقب أسواق العملات بيانات اقتصادية مهمة من الصين، إذ من المقرر أن تصدر بيانات التجارة يوم الجمعة والناتج المحلى الإجمالى للربع الأول من العام فى الأسبوع المقبل.

ونشر مجلس الاحتياطى الاتحادى أمس الأربعاء محضر الاجتماع الذى عقده فى 19 و20 مارس، والذى أشار فيه صناع السياسات إلى أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة فى 2019.

وسلط رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى الضوء على المخاطر التى تواجه اقتصاد منطقة اليورو، معززا التوقعات بشأن مزيد من التحفيز للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى الركود، وظل الاسترلينى قابعا عند أقل قليلا من 1.31 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، فى أحدث قراءة له 96.93 دون تغيير يذكر عن اليوم السابق، بعدما نزل إلى أدنى مستوياته فى أسبوعين عند 96.823 أمس الأربعاء.

وسجل اليورو فى أحدث التعاملات 1.1276 دولار، متعافيا من المستوى المتدنى الذى بلغه أمس عند 1.12295 دولار، ليواصل ارتفاعه البطيء من مستوى 1.1183 دولار الذى سجله فى الثانى من أبريل، وتلقت العملات المرتبطة بالسلع الأولية ومن بينها الدولار الأسترالى دعما من الزيادات الأخيرة فى أسعار تلك السلع.