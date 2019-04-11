الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 48 لسنة 2019، بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى والمجالس المتخصصة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارحيث وافقت الهيئة على طلب 44 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة وهى المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الاعاقة ، بالاضافة الى 3 منظمات ومؤسسات اجنبية وهى متطوعون بلا حدود بلبنان ومنتدى جالس أوغندا ومنظمة إيكو اليونان .