النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة داخل منزل مهجور بكرداسة، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول وفاتها، وتحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من والد الطفلة "أميرة.أ" 11 سنة، بتغيبها عن المنزل، وبعد فترة تم العثور على جثتها ملقاة بمنطقة جبلية.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طفلين فى المرحلة الإعدادية استدرجاها عقب خروجها من كتاب القرية؛ لمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، ومن ثم قتلوها لعدم افتضاح أمرها.