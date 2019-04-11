video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة

الخميس، 11 أبريل 2019 01:43 م
النيابة تصرح بدفن وتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة بكرداسة جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة داخل منزل مهجور بكرداسة، وطلبت تقرير الطب الشرعي حول وفاتها، وتحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من والد الطفلة "أميرة.أ" 11 سنة، بتغيبها عن المنزل، وبعد فترة تم العثور على جثتها ملقاة بمنطقة جبلية.
 
وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طفلين فى المرحلة الإعدادية استدرجاها عقب خروجها من كتاب القرية؛ لمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، ومن ثم قتلوها لعدم افتضاح أمرها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر اعترافات المتهمين بقتل طفلة عقب خروجهما من كُتاب القرية بكرداسة

طالبان وراء قتل طفلة لمحاولتهما الاعتداء عليها بكرداسة

العثور على جثة طفلة بعد اختفائها 3 أيام فى كرداسة

اخبار الحوادث

حوادث

كرداسة

طفلة

قتل اعتداء جنسي

الحوادث اليوم




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة