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النمسا تدين موقف السلطات التركية من اعتقال غير مبرر لصحفى نمساوى

الخميس، 11 أبريل 2019 04:38 م
النمسا تدين موقف السلطات التركية من اعتقال غير مبرر لصحفى نمساوى الشرطة التركية
أ ش أ
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وجهت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل انتقادات حادة إلى الحكومة التركية على خلفية تمديد اعتقال صحفي نمساوي.

وقالت كنايسل فى تصريح اليوم الخميس، إن القرار غير المفهوم الذي اتخذته السلطات التركية بتمديد اعتقال الصحفي ماكس زيرنجاست حتى شهر سبتمبر المقبل محل احتجاج وإدانة واسعة من النمسا خاصة مع عدم تقديم أدلة واضحة على تورطه في أي أعمال غير قانونية .


وطالبت كنايسل تركيا بالإفراج الفوري عن الصحفي النمساوي، مشيرة إلى تقديم كل دعم ومساندة له من وزارة الخارجية النمساوية.


يذكر أن الصحفي النمساوي كان يكتب في جريدة "ريفولت" الألمانية ذات التوجه اليساري وأنه دأب على انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بينما تقول الصحيفة الألمانية إن تركيا تحاول قمع جميع الأصوات المعارضة ولكنها لن تفلح في ذلك .

 

 


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