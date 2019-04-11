"الناتو": لن نتدخل عسكريا لوقف عملية الجيش الليبى لتحرير العاصمة طرابلس

كتب : أحمد جمعة

قال مصدر مسؤول فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" أن الحلف العسكرى لن يتدخل لوقف عملية الجيش الوطني الليبى لتحرير طرابلس.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف من بروكسل، الخميس، أن الحلف العسكرى لا يوجد لديه أى خطط لوقف عملية الجيش الليبى فى طرابلس.

وحول مطالبة أطرف ليبية بتدخل حلف الناتو لوقف عملية الجيش الليبى، أكد المصدر أن الحلف العسكرى لن يكرر أخطاء الماضى بالتدخل عسكريا فى ليبيا.

كانت بعض الأطراف الليبية قد طالبت حلف شمال الأطلسى "الناتو" بتقديم الدعم للمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق والتدخل فى طرابلس لوقف عملية الجيش الليبى ضد الإرهاب وعصابات الجريمة.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج قد أكد الأربعاء إن الحلف يشعر بقلق عميق من تصاعد العنف في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف القتال ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسل إلى هدنة.

وأكد ستولتنبرج أنه لا يوجد حل عسكرى للوضع فى ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى اتباع المسار السياسى بدلاً من ذلك.