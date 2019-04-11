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الخميس، 11 أبريل 2019 12:40 م
خالد صلاح
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و4 مليارات دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين منذ بداية العام..

المالية: 17.46 جنيه سعر الدولار بالموازنة الجديدة.. و68 دولارا لبرميل النفط

الخميس، 11 أبريل 2019 11:38 ص
المالية: 17.46 جنيه سعر الدولار بالموازنة الجديدة.. و68 دولارا لبرميل النفط وزير المالية وأحمد يعقوب محرر اليوم السابع فى مقر صندوق النقد
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، تم تحديده بـ17.46 جنيه للدولار، وهو متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال النصف الأول من شهر مارس 2019، وهو السعر المعلن من البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة تم تحديده عن 68 دولارًا للبرميل.
 
 
وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص مع "اليوم السابع "، أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر فى وقت لاحق، أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح.
 
 
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
 
 
 

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