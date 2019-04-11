"الكهرباء" تشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى الرابع للتبريد والتكييف

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شارك نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي الرابع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة، بالتعاون مع جمعية أشرى القاهرة (HVAC-R Egypt Expo -Ashrae)، والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت مشاركة نائب الوزير في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذي يقوم به التصنيع المحلي وقطاع التبريد والتكييف الذي يُعد من القطاعات التي تساهم بدور هام في الاقتصاد القومي، خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.

وتشارك في المعرض أكثر من 120 شركة محلية وعالمية ودولية متخصصة في مجال صناعة التبريد والتكييف والطاقة.