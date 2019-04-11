video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الكهرباء" تشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى الرابع للتبريد والتكييف

الخميس، 11 أبريل 2019 04:21 م
"الكهرباء" تشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى الرابع للتبريد والتكييف المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أ ش أ
إضافة تعليق

شارك نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي الرابع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة، بالتعاون مع جمعية أشرى القاهرة (HVAC-R Egypt Expo -Ashrae)، والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت مشاركة نائب الوزير في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذي يقوم به التصنيع المحلي وقطاع التبريد والتكييف الذي يُعد من القطاعات التي تساهم بدور هام في الاقتصاد القومي، خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.

وتشارك في المعرض أكثر من 120 شركة محلية وعالمية ودولية متخصصة في مجال صناعة التبريد والتكييف والطاقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأكد من توفير الأجهزة الكهربائية للطاقة × 4 معلومات

رئيس هيئة الطاقة المتجددة يشارك فى موتمر "مستقبل المدن الأفريقية " بهولندا

الكهرباء

معرض

مؤتمر دولي

التبريد

التكييف




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة