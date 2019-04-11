الكنيسة الأرثوذكسية تنفى شائعة وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

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أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بصحة جيدة، وأن ما يتردد بمواقع التواصل الاجتماعى حول رحيله عن عالمنا لا أساس له من الصحة.

وأضاف القس بولس حليم، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية أكدت أن الأنبا باخوميوس فى ملء الصحة والبركة ولا صحة للأخبار التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن الأنبا باخوميوس صلى اليوم القداس الإلهى بكرمة دمنهور ويباشر نشاطه الرعوى فى ملء الصحة، مطالبا جموع الشعب القبطى عدم تصديق أى أخبار عن نيافته سوى تلك التى تكون صادرة من المركز الإعلامى للكنيسة القبطية أو بيان صادر من المطرانية.