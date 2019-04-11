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القضاء الإدارى يؤيد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

الخميس، 11 أبريل 2019 05:15 م
القضاء الإدارى يؤيد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية فيما تضمنته من وقف تنفيذ قرار ادارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 13 فبراير 2019 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى المقامة من عصام عبد الحميد وكيل النقابة والقائم باعمال النقيب كل من مدير إدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومعاون أول تنفيذ أحكام بمحكمة جنوب القاهرة.

 

 

 


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