القبض على مستريح بالخانكة نصب على مواطن بمبلغ 700 ألف جنيه

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على مستريح قام بالاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف جنيه من أحد المواطنيبن بحجة توظيفها في التجارة تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من المواطن "أحمد محمود" يفيد اتهام المدعو"علي. محمود" بالنصب عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه بحجة توظيفها في مجال التجارة، تحرر عن ذالك المحضر رقم رقم 7413 جنح مركز الخانكة وتم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.