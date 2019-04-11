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العثور على جثة طفلة بعد اختفائها 3 أيام فى كرداسة

الخميس، 11 أبريل 2019 10:02 ص
العثور على جثة طفلة بعد اختفائها 3 أيام فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ملقاة بمنطقة جبلية بكرداسة بعد اختفائها 3 أيام، وتبين من التحريات والمعاينة أنه تم الاعتداء عليها بضربها بآلة حادة بالرأس،  وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة جبلية بجوار منطقة أبو رواش. 
 
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة للطفلة " أميرة. أ " 10 سنوات مصابة بجرح برأسها، وكشفت التحريات أنها مختفية منذ 3 أيام ويبحث عنها أفراد أسرتها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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