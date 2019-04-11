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خالد صلاح
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العاملون بالمنصورة للبترول ينظمون ندوة حول المشاركة فى التعديلات الدستورية

الخميس، 11 أبريل 2019 11:51 ص
العاملون بالمنصورة للبترول ينظمون ندوة حول المشاركة فى التعديلات الدستورية ندوة حول المشاركة فى التعديلات الدستورية
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نظم العاملون بشركة المنصورة للبترول ندوة للشرح التعديلات الدستورية للعاملين بشركات البترول تحت عنوان "التعديلات الدستورية والمستقبل"، وذلك فى حضور عدد كبير من قيادات الشركة وأهالى العاملين بالشركة.

ومن جانبه أكد الجيولوجى عمر عبد العزيز طعيمة، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للبترول والعضو المنتدب خلال الندوة مع العاملين بالشركة على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والسعى لمحاولة توسيع دائرة المشاركة من خلال مشاركة الأسر والجيران وحثهم على المشاركة فى هذا العرس الوطنى الذى يساهم فى نهوض الدولة ويمنح الوطن المزيد من الاستقرار.

وشرح رئيس مجلس إدارة المنصورة والعضو المنتدب، خلال الندوة أهمية الظروف التى تمر بها مصر، وأن المشاركة فى الاستفتاء تمنح الوطن مزيدا من الاستقرار، وتعطى إشارات إجابية للمستثمرين الأجانب وهو ما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وأكد "العضو المنتدب"، أن عام 2019 هو عام بداية جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وأن معدلات ارتفاع النمو سترتفع بشكل يسعد المواطن البسيط ويشعر بالتحسن الذى ينتظره، وكما شرح إنجازات الدولة فى قطاعات البترول والإسكان والطرق، والصحة وغيرها من المجالات.


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البترول

شركة المنصورة

التعديلات الدستورية

الدستور




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