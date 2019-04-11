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الطيران العراقى يدمر مقر صحيفة النبأ التابعة لـ "داعش" فى تلال حمرين‎

الخميس، 11 أبريل 2019 06:16 م
الطيران العراقى يدمر مقر صحيفة النبأ التابعة لـ "داعش" فى تلال حمرين‎ قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن الحشد الشعبى العراقى اليوم الخميس، تدمير مقر صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى تلال حمرين.

وذكر إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية مدعومة بطيران الجيش العراقى شرعت بعملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر داعش فى تلال حمرين.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير كهوف أوكار ومقر صحيفة النبأ التابعة للتنظيم الإرهابي.

وكان جهاز مكافحة الإِرهاب أعلن، فى وقت سابق، الشروع فى عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" فى تلال حمرين وتدمير جميع الكهوف والملاذات الآمنة لهم بمشاركة طيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولي.

 

 


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