الشيخ ياسين التهامى يبدأ وصلته بمولد الإمام الحسين

بدأ الشيخ ياسين التهامى عميد المنشدين، وصلته بمولد الحسين، وسط تواجد مئات من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين بمولد سيد شباب أهل الجنة.

وتستمر وصلة التهامى حتى قبيل الفجر، وسط تواجد مئات من اتباع الصوفية، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد الامام الحسين عقب انتهاء نجله الشيخ محمد التهامى من وصلته.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.