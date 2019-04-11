video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشيخ ياسين التهامى يبدأ وصلته بمولد الإمام الحسين

الخميس، 11 أبريل 2019 01:08 ص
الشيخ ياسين التهامى يبدأ وصلته بمولد الإمام الحسين الشيخ ياسين التهامى
كتب لؤى على وإبراهيم سعيد
إضافة تعليق

بدأ الشيخ ياسين التهامى عميد المنشدين، وصلته بمولد الحسين، وسط تواجد مئات من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين بمولد سيد شباب أهل الجنة.

وتستمر وصلة التهامى حتى قبيل الفجر، وسط تواجد  مئات من اتباع الصوفية، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد الامام الحسين عقب انتهاء نجله الشيخ محمد التهامى من وصلته.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.

 

 

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مولد "الحسين" يشعل معركة بين الصوفية والسلفية..سلفيون يهاجمون المولد ويصفونه بالبدعة ومخالفة لأفعال الرسول..داعية سلفى لـ"الصوفيين": ليست من الشريعة..والطرق الصوفية ترد: انتم إرهابيين ولا تعرفون شئ عن الإسلام

وزارة الاوقاف

مسجد الامام الحسين

ياسين التهامى

مولد الحسين

محمد التهامى




لا تفوتك
البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة