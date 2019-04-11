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السياحة العالمية: مصر ضمن الـ10 وجهات السياحية المحببة للألمان فى 2018

الخميس، 11 أبريل 2019 09:00 ص
السياحة العالمية: مصر ضمن الـ10 وجهات السياحية المحببة للألمان فى 2018 السياحة فى مصر
كتبت- آمال رسلان
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كشفت إحصائيات منظمة السياحة العالمية عن العام 2018، أن ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال العام الماضى بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70.1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمى الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

وأوضحت إحصائيات المنظمة، أن مصر تأتى بين الوجهات السياحية العشرة الأولى المحببة للألمان خلال عام 2018، حيث جاءت الوجهات العشر بدون ترتيب "أسبانيا، إيطاليا، النمسا، مصر، هولندا، تركيا، اليونان، فرنسا"، وكانت حصة مصر من السياحة الألمانية (مليون و707 ألف سائح ألمانى زاروا مصر خلال عام 2018).

وجاء ترتيب الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التى توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018، منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة اسنكندنافيا 3,3%.

وقضى الألمان عام 2018 أكثر من 1,7 مليار يوم فى الجولات السياحية والرحلات الطويلة، وبلغ عدد الألمان الذين قاموا بالسفر وعمل رحلات سياحية خارج ألمانيا 55 مليون خلال عام 2018 مقابل 54,1 العام السابق 2017.

وخلال عام 2018 أنفق الألمان 135,9 مليار يورو على السفر والسياحة (منها 79,4 مليار يورو على الرحلات السياحية التى قاموا بعملها خارج ألمانيا 56,5 مليار يورو على الرحلات السياحية الداخلية)، متوسط مدة الإقامة للرحلة الواحدة كانت 5 ليال سياحية للرحلات الداخلية، ترتفع تلك النسبة إلى 12,9 ليلة سياحية للرحلات خارج ألمانيا.


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