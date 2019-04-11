السعودية تعلق رحلاتها الجوية إلى السودان حتى إشعار آخر

وكالات الأنباء

قررت السعودية ،اليوم الخميس تعليق جميع رحلات طيرانها إلى السودان، على خلفية الأوضاع المتوترة فى البلد المذكور، والاضطرابات التي يشهدها.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن قرار التعليق جاء بعد إغلاق مطارى الخرطوم وبورتسودان في السودان\

يذكرأن ، أعلن وزير الدفاع السودانى عوض بن عوف بدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين والتحفظ على الرئيس السابق عمر البشير فى مكان أمن، وقال فى كلمة متلفزة، إنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

كما أعلن بن عوف فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم السودان.