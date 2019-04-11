video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تعلق رحلاتها الجوية إلى السودان حتى إشعار آخر

الخميس، 11 أبريل 2019 05:56 م
السعودية تعلق رحلاتها الجوية إلى السودان حتى إشعار آخر الخطوط السعودية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قررت السعودية ،اليوم الخميس تعليق جميع رحلات طيرانها إلى السودان، على خلفية الأوضاع المتوترة فى البلد المذكور، والاضطرابات التي يشهدها.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن قرار التعليق جاء بعد إغلاق مطارى الخرطوم وبورتسودان في السودان\

يذكرأن ، أعلن وزير الدفاع السودانى عوض بن عوف بدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين والتحفظ على الرئيس السابق عمر البشير فى مكان أمن، وقال فى كلمة متلفزة، إنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

كما أعلن بن عوف فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم السودان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان تطوى صفحة البشير..ومصر تؤكد دعم خيارات السودانيين قدرة جيشه على تجاوز المرحلة ..و "عوض بن عوف " يعلن إدارة فترة انتقالية لمدة عامين.. والتحفظ على الرئيس المعزول فى "مكان آمن" وإعلان الطوارىء 3 أشهر

البرلمان الإفريقى يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السودانى لتجاوز الأزمة

الخطوط السعودية

السودان

السودان

السودان الان

أخبار السودان

مظاهرات السودان

الخرطوم

عمر البشير

الجيش السوداني




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة