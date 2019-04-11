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السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور

الخميس، 11 أبريل 2019 01:20 م
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد متولى بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه ببولاق الدكرور.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم عبده ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد على سنوسى.
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد متولى، وآخرين تهمة سرقة المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "على يحيى على" بالإكراه بالطريق العام، بأن هدداه بالأسلحة النارية حوزتهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح وذخائر نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 

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