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السجن المشدد 3 سنوات لـ23 متهماً بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر بالقطامية

الخميس، 11 أبريل 2019 04:24 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ23 متهماً بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر بالقطامية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 23 متهماً باستعراض القوة وقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالقطامية، بالسجن المشدد 3 سنوات.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "طلال سليمان، غازى عواد، سلمى سالم، سليم عواد، حسين عواد، محمد فرج، سليمان سلامة، عماد محمد، محمد غازى، ضيف الله غازى، محمد سليم، بسام حسين، أحمد فرج، سعيد سلمى، محمد جمعة، محمد سليمان، عامر سلامة، عمرو سلامة، خالد سلامة، سلامة عمر، محمد سالم، محمد سعيد، أحمد خلف الله"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهما للسيطرة على تملك بعض الأراض غير المملوكة لأى منهما، وذلك بأن أعد كلا منهما سلاحه وما أن التقوا بالكيلو 36 طريق السويس حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية لفرض سيطرتهم.
 
كما أسندت النيابة للمتهمن من الأول وحتى السادس عشر، تهمة قتل المجنى عليه "عرفة محمد" عمداً خلال إطلاقهم وابل من الأعيرة النارية لفرض سطوتهم فأدت لإصابته بالإصابات التى أودت بحياته، كما شرع المتهمون فى قتل المجنى عليهم من السابع عشر وحتى الأخير.
 
 

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