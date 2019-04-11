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الخميس، 11 أبريل 2019 06:30 ص
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"الزراعة" تحدد إجراءات تسميد ورى أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج

الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 ص
"الزراعة" تحدد إجراءات تسميد ورى أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج أشجار الجوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة،  تنفيذ  حزمة من الإجراءات والتوصيات الفنية حول طرق وتسميد أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج سواء  فى   المعروض بالأسواق المحلية  أو التصدير  خلال الفترة الحالية  خاصة مع بدء تزهير  الأشجار.

 وقال   تقرير  المحاصيل البستانية ،إن من اهم الممارسات الجيدة فى متابعة  أشجار الجوافة لزيادة انتاج المحصول ،  استكمال غرس الشتلات بالأراضى الجديدة مع العناية بالرى على فترات متقاربة  ، بالإضافة الى  الاهتمام بالرى وخاصة الأشجار مبكرة التزهير حيث يؤدى العطش إلى تساقط الأزهار قبل العقد .

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أن من اهم طرق  التسميد  والرى لأشجار  الجوافة خلال الفترة الحالية  ، التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر يضاف من 100 : 150 كجم سلفات نشادر للفدان ، بالإضافة الى  التسميد فى حالة الأراضى التى تروي بالتنقيط يتم الأتى،  الرية الأولى 3 كجم نترات كالسيوم للفدان  ، الثانية 3 كجم سلفات نشادر للفدان ، والرى  الثالثة 2 لتر حامض نتريك للفدان ،  الرية الرابعة 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

 


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