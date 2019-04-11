الرى تطلق المسابقة الثانية للمزارعين لدعم ترشيد استهلاك المياه

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم اطلاق المسابقة القومية الثانية للمياه (حافظ عليها.. تلاقيها) للمزارعين، بالتعاون مع الاتحاد الأوربى، بهدف دعم المشروع القومى للحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاكات المائية من خلال تشجيع الممارسات المميزة والإيجابية التى يقوم بها المزارعون من خلال روابط مستخدمى المياه للحفاظ على المياه كما ونوعا. والمسابقة مفتوحة لجميع المزراعين بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت سيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم منح جائزة خاصة بجانب الجوائز المقدمة لاصحاب أفضل أربع تجارب، وذلك للمزارع المتميز اللذي قام بالترويج لتجربته واقناع مزارعين أخرين بتطبيقها على أوسع نطاق داخل زمام قريته أو محافظته.

يشار إلى أن المسابقة تدخل ضمن أنشطة مشروع لتطوير، وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الاتحاد الأوروبى "ووتر ستار" وذلك في إطار التعاون المستمر معه، حيث يستغرق المشروع أكثر من عامين يتم خلالها دعم الإصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم فى رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات واعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة الوزاره فى تحسين آدائها.