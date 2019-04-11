video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار

الخميس، 11 أبريل 2019 08:01 م
الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في مأدبة الغداء التي أقامها له الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا"، والتي شهدت تقليد الرئيس السيسى وسام الاستحقاق الوطني، وهو أرفع وسام في جمهورية كوت ديفوار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الإيفواري ألقي كلمة رحب فيها بزيارة الرئيس إلى أبيدجان، معتبراً إياها حدثاً تاريخياً بالنظر إلى كونها الزيارة الأولى على الإطلاق لرئيس مصري إلى كوت ديفوار.

 

وأشار الرئيس "واتارا" إلى متانة وتنوع الروابط بين البلدين، وتطلعه لتطوير العلاقات البينية لتصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة في مصر، مشدداً في هذا السياق على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها مصر فى القارة الأفريقية، وكذا محورية دورها كقاطرة لصون السلم والأمن وتحقيق التنمية لشعوبها، ومشيداً بالجهود المصرية الجارية لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة في هذه المناسبة، حيث أكد سعادته وتقديره لتلقي وسام الاستحقاق الوطني في كوت ديفوار، معتبرا إياه تجسيداً لقيمة الجسور الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومثمناً الجهود المشتركة بين الدولتين لدفع عجلة العمل الأفريقي الجماعي وتحقيق هدف التنمية والتكامل والاندماج الأفريقي، كما توجه الرئيس بالدعوة إلى الرئيس "واتارا" لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة لمتابعة النتائج المثمرة للمباحثات.

 

الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار (1)
 

 

الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار (2)
 
 
الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار (3)
الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار (4)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيناتور أمريكى: السيسى أحد أفضل الحكام على مستوى العالم حاليًا

الرئيس السيسى يصل إلى العاصمة السنغالية داكار

اخبار السياسه

الرئيس السيسى

كوت ديفوار




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة