الرئيس السيسى يتقلد وسام الاستحقاق الوطنى فى كوت ديفوار

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في مأدبة الغداء التي أقامها له الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا"، والتي شهدت تقليد الرئيس السيسى وسام الاستحقاق الوطني، وهو أرفع وسام في جمهورية كوت ديفوار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الإيفواري ألقي كلمة رحب فيها بزيارة الرئيس إلى أبيدجان، معتبراً إياها حدثاً تاريخياً بالنظر إلى كونها الزيارة الأولى على الإطلاق لرئيس مصري إلى كوت ديفوار.

وأشار الرئيس "واتارا" إلى متانة وتنوع الروابط بين البلدين، وتطلعه لتطوير العلاقات البينية لتصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة في مصر، مشدداً في هذا السياق على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها مصر فى القارة الأفريقية، وكذا محورية دورها كقاطرة لصون السلم والأمن وتحقيق التنمية لشعوبها، ومشيداً بالجهود المصرية الجارية لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة في هذه المناسبة، حيث أكد سعادته وتقديره لتلقي وسام الاستحقاق الوطني في كوت ديفوار، معتبرا إياه تجسيداً لقيمة الجسور الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومثمناً الجهود المشتركة بين الدولتين لدفع عجلة العمل الأفريقي الجماعي وتحقيق هدف التنمية والتكامل والاندماج الأفريقي، كما توجه الرئيس بالدعوة إلى الرئيس "واتارا" لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة لمتابعة النتائج المثمرة للمباحثات.



