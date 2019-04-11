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الرئيس الإكوادورى: بريطانيا وعدتنى بعدم تسليم أسانج لدولة تطبق عقوبة الإعدام

الخميس، 11 أبريل 2019 03:12 م
الرئيس الإكوادورى: بريطانيا وعدتنى بعدم تسليم أسانج لدولة تطبق عقوبة الإعدام الرئيس الإكوادورى لينين مورينو
نيويورك (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، اليوم الخميس، بعد اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج فى لندن، بأن بريطانيا ضمنت للإكوادور عدم تسليمه إلى دولة تطبق عقوبة الإعدام.

وقال مورينو - فى مقطع فيديو نُشر على تويتر ونقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - "تمشياً مع التزامنا القوى بحقوق الإنسان والقانون الدولي، طلبت من بريطانيا العظمى ضمان عدم تسليم السيد أسانج إلى دولة يمكن أن يواجه فيها التعذيب أو عقوبة الإعدام، ولقد أكدت الحكومة البريطانية ذلك كتابةً، ووفقًا لقواعدها الخاصة".

وأكدت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس" لنشر البيانات المسربة، من داخل سفارة الإكوادور فى لندن نيابة عن الولايات المتحدة بعد طلب الأخيرة بتسليمه.

 


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