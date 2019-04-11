الدكتور جمال شيحة يعرض تجربة مصر فى قرى خالية من الفيروسات الكبدية بالجمعية الأوربية

ألقى الدكتور جمال شيحة، محاضرة في مؤتمر الجمعية الأوربية الكبد المنعقد بفيينا عن تجربة مؤسسة الكبد المصري في مشروع قري خالية من الفيروسات الكبدية بى و سى.

وعرض د.جمال شيحة، نتائج 73 قرية من 7 محافظات، وأوضح الدروس المستفادة منها والتي يمكن لدول العالم المختلفة أن تطبقها.

وترأس الجلسة البروفيسور فرانسيسكو نيجرو من سويسرا، والذي أشاد بالتجربة التي عرضها د.جمال شيحة والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو أكبر تجمع لأطباء الكبد في العالم، وحضره أكثر من عشرة آلاف طبيب.