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الدفاع الروسية: 20 شخصا يموتون يوميا فى مخيم الهول للنازحين السوريين

الخميس، 11 أبريل 2019 03:45 ص
الدفاع الروسية: 20 شخصا يموتون يوميا فى مخيم الهول للنازحين السوريين مخيم لاجئين
أ ش أ
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مخيم الهول للنازحين السوريين الواقع بمنطقة خاضعة للأمريكيين فى سوريا يمر بأوضاع إنسانية كارثية حيث يموت فيه يوميا من 10 إلى 20 شخصا من بينهم أطفال.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية فيكتور كوبتشيشين، فى بيان قوله: "يشهد مخيم الهول الواقع بمنطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، حسب معلومات من نازحة تمكنت من الخروج منه، أوضاعا إنسانية كارثية ".
وأضاف كوبتشيشين: "خلال الأسبوع الماضى توفي 7 اطفال بسبب نقص الأدوية والأغذية وسوء الظروف المعيشية غير الإنسانية".
وشدد مدير مركز حميميم على أن العدد العام للأطفال الذين لقوا مصرعهم فى مخيم الهول، الواقع فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بسبب الكارثة الإنسانية هناك ارتفع إلى 235.
ودعا كوبتشيشين المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الناس فى المخيم.


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وزارة الدفاع الروسية

روسيا

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