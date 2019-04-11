الداخلية العراقية: ضبط 3 إرهابيين في الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الخميس/ اعتقال ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز استخبارات شرطة كهرباء الشمالية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية، تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش، وكذلك من خلال الاعتراف عليهم من قبل المتهمين الملقى القبض عليهم في مدينة الموصل".

وأضافت الوزارة "كما تمكنت القوات - أثناء المسح الميداني للسياج الخارجي لمحطة كهرباء بيجي - من ضبط عبوتين ناسفتين ومسطرتي تفجير وقنبلتين هاون عيار 120ملم"، مشيرة الى رفع المواد المتفجرة وإحالة المتهمين للقضاء لاستكمال التحقيقات.