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الخارجية الروسية: نأمل في احترم جميع حقوق مؤسس "ويكيليكس" المعتقل في بريطانيا

الخميس، 11 أبريل 2019 06:59 م
الخارجية الروسية: نأمل في احترم جميع حقوق مؤسس "ويكيليكس" المعتقل في بريطانيا زاخاروفا
موسكو )أ ش أ(
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تأمل في أن تُحترم جميع حقوق مؤسس (ويكيليس) جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم /الخميس/ - "شاهدنا على الهواء عملية الشرطة البريطانية للقبض على مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج".

وأضافت "لاحظنا أنه تم تنفيذ الاعتقال في سفارة الإكوادور بموافقة السفارة، وهذه العملية تترك انطباعا عن التجاهل الصريح والكامل للكرامة الإنسانية للمعتقل"، مشيرة إلى أن موسكو تأمل أن تُحترم جميع حقوق جوليان أسانج.

وكانت شرطة لندن أكدت - في وقت سابق اليوم - إلقاء القبض على أسانج في سفارة الإكوادور بناءً على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية في يونيو 2012.

 

 


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