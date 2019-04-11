الخارجية الاسترالية: مقتنعين بان أسانج سيعامل معاملة جيدة فى بريطانيا

كتب : أحمد علوى

أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين، أن بلادها "مقتنعة" تماما بأن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج سيعامل معاملة عادلة فى لدى السلطات البريطانية بعد اعتقاله اليوم الخميس فى السفارة الإكوادورية فى لندن ، وأشارت إلى أن القنصلية ستعمل على الوصول إلى المعتقل، ذو الجنسية الأسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية ماريس باين: "سيطلب موظفو القنصلية زيارة أسانج فى مكان احتجازه" ، قائلة إنها "مقتنعة" بأنه "سيعامل معاملة عادلة فى الإجراءات القضائية التى انه يخضع للمملكة المتحدة ".

ويواجه الأسترالى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات عقوبة السجن تصل إلى 12 شهرا فى بريطانيا لعدم مثوله أمام المحكمة لتجنب ترحيله إلى السويد فى عام 2012 لمواجهة ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسى.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية اليوم الخميس أنه أسانج مثل أخيرا أمام المحكمة اليوم، وذلك بعد أن طرد بشكل مثير من سفارة الإكوادور فى لندن، والتى كان قد لجأ إليها سياسيا خلال السبع سنوات الماضية.