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الجزائر تدعو إلى اجتماع ثلاثى مع مصر وتونس لبحث الأزمة الليبية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:48 م
الجزائر تدعو إلى اجتماع ثلاثى مع مصر وتونس لبحث الأزمة الليبية الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
الجزائر(أ ش أ)
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دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم إلى عقد اجتماع ثلاثي، فى أقرب وقت يضم وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر، لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية فى ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن بوقادوم أجرى أمس الأربعاء، وبمبادرة منه، اتصالات هاتفية مع نظيريه سامح شكرى والتونسى خميس الجهيناوى، وكذا الممثل الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، واقترح عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الحالى فى ليبيا.

وحث الوزير الجزائرى على توحيد سريع للجهود وتوظيف العلاقات والنفوذ التى تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال وترجيح الحوار باعتباره السبيل الأوحد الذى من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبى وانسجامه والمحافظة على مؤسساته وتحصين قرار الشعب الليبى من التدخلات الأجنبية.

 


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