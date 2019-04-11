التنمية المحلية: المحافظات تعمل على سرعة إنهاء المرحلة الأولى لطلاء المنازل

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار العمل فى المرحلة الأولى من طلاء المنازل فى المحافظات، حيث تواصل المحافظات دهان الطرق الرئيسية والمحاور والمدن ضمن هذه المرحلة.

وأشار قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المحافظين أكدوا فى اجتماع مجلس المحافظين السابق أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من طلاء المنازل فى المرحلة الأولى تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية التى ستتضمن طلاء المنازل فى الشوارع الفرعية بالمحافظات والمدن.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن طلاء المنازل يتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه ورؤية اللجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة وزارة التنمية المحلية، وعضوية جهاز التنسيق الحضارى، وممثلى المحافظات، وكليات الفنون الجميلة.