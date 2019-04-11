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التنظيم والإدارة: تدريب 1097 قيادة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

الخميس، 11 أبريل 2019 12:34 م
التنظيم والإدارة: تدريب 1097 قيادة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت- هبة حسام
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انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تدريب 1097 مرشحاً لتولى وظائف قيادية فى 186 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية شهر مارس الماضى، فى إطار برامج الإدارة العليا التى ينفذها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى.

 

وذكر بيان صحفى صادر عن الجهاز اليوم الخميس، أن البرنامج التدريبى تناول عدة محاور، منها الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتطوير الإداري، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومى ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار إلى جانب السلطات المالية فى ضوء اللوائح والقوانين.

 

وأشار البيان إلى أن برامج الإدارة العليا تتضمن عدة برامج تدريبية توجه المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعى قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلى وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام وبرنامج الوكيل الدائم.

 

وأوضح أن المتدربين يمثلون عددا من وحدات الجهاز الإدارى للدولة منها: ديوان عام وزارة التضامن، مركز بحوث الصحراء، الأزهر الشريف، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وغيرها بواقع 775 من المتدربين من الذكور و322 من المتدربات من الإناث.

 

يذكر أن الجهاز يواصل تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثانى من العام الجارى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والتى تتضمن خمسة محاور هى (برامج بداية، وبرامج المسار الوظيفي، وبرامج القيادة الوسطى، وبرامج الإدارة العليا، وبرامج بداية جديدة).


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