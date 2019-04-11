"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

كتب محمود طه حسين

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018/ 2019، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، في كلمته، حرص الدكتور الوزير واهتمامه بتوفير أوجه الرعاية والدعم الكامل لإقامة فعاليات مسابقة (حفظ القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية)، للعام الدراسي 2018/2019 على مستوى جميع مدارس الجمهورية.

وقال حجازى إن المسابقة تأتي في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنشئة الطلاب بعيدًا عن كل ألوان التشدد والأفكار الهدامة والمتطرفة التي تضر بأمن واستقرار هذا المجتمع، مشيراً إلى أن نتائج المسابقة كشفت عن مواهب رائعة أظهرت مستويات متقدمة يتمتع بها الطلاب بما يؤكد غنى مصر بشبابها وترسخ ما نؤمن به من تفوق طلابها وقدرتهم العالية على تحقيق مستقبل عظيم بمشيئة الله.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد أن نحو 50 ألف مدرسة شاركت في المسابقة هذا العام، ووصل عدد الطلاب الذين وصلوا للتصفيات النهائية إلى 600 طالبًا يمثلون أعلى مستويات الحفظ والإجادة تم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات وجاء بالمراكز الأولى 27 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية يتم تكريمهم اليوم.

كما أعلن فؤاد الأوائل ممن حفظوا ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ أحاديث الأربعين النووية وتفسير ثلاث أجزاء من القرآن الكريم، حيث جاء بالمركز الأول كلٍ من جهاد أحمد السمان بمدرسة رمضان عثمان الإعدادية بمحافظة سوهاج، وبيان عبد الرازق عبد القادر بمدرسة الملكة الثانوية للغات بمحافظة القاهرة، ورضوى حسن منير بمدرسة أبو تشتت الإعدادية بمحافظة المنيا، وجاء بالمركز الثانى عبد الرحمن بكر مرسال بمدرسة أحمد لطفى السيد بمحافظة الدقهلية، وإسلام المهدى أحمد عبد الرحيم بمدرسة المتفوقين الثانوية بمحافظة كفرالشيخ، وآية رضا عبد الهادى بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بمحافظة السويس، وجاء بالمركز الثالث علياء خالد إمام بمدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بمحافظة دمياط، وجهاد يوسف حسن بمدرسة الشروق الخاصة بمحافظة أسيوط، وإياد أحمد الخضرى سعد الدين بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد.

والفائزون بالمركز الأول للمستوى الثانى ممن حفظوا عشرين جزءًا من القرآن الكريم مع حفظ عشرين حديثًا من الأربعين النووية، وتفسير جزأين من القرآن الكريم، كلا من الحسين محسن محمد بمدرسة الخديوي إسماعيل بمحافظة القاهرة، وزياد محمد سليم حسن بمدرسة النصر الإعدادية بمحافظة المنوفية، ومحمد محمد أحمد عسران بمدرسة عزيز المصرى بمحافظة البحيرة، وجاء بالمركز الثانى محمود سلامة إبراهيم بمحافظة الغربية، وعمر عباس عباس بمدرسة الحديثة الثانوية بمحافظة كفرالشيخ، وأمانى أبوالعلا توفيق بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات بمحافظة شمال سيناء، وجاء بالمركز الثالث محمود يونس محمود بمدرسة الشهيد محمد أحمد صبره الإعدادية المشتركة بمحافظة بنى سويف، وإيمان جلال معوض بمدرسة العجمى الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية، وإسراء زكريا محمد بمدرسة عوض السيد الثانوية بمحافظة أسوان.

والفائزين بالمركز الأول للمستوى الثالث ممن حفظوا عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ عشرة أحاديث من الأربعين النووية وتفسير جزء واحد من القرآن الكريم، رقية رمضان محمد بمدرسة محمد زهران الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وأحمد عيد شوقى عبد الخالق بمدرسة كرم للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية، وهدى عبد الباقى عطية عبد العليم بمدرسة السحالة الإعدادية بمحافظة المنيا، وجاء بالمركز الثانى محمد أحمد إبراهيم خضر بمحافظة البحيرة، ومحمد خالد كمال بمدرسة رياض الصالحين بمحافظة مطروح، وعبدالله إسماعيل حسن بمدرسة حسن طاهر الثانوية بمحافظة القليوبية، وجاء بالمركز الثالث بطة محمد توبا بمدرسة على الصاوى الإعدادية بمحافظة الفيوم، وطه شريف شريف بمدرسة عصام علام بكفر عسكر بمحافظة المنوفية، وسمر عبد العزيز السيد بمدرسة الشهيد ناجى الثانوية بمحافظة الشرقية.