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التعليم تعلن ختام فعاليات العروض الرياضية بمدارس محافظة القاهرة

الخميس، 11 أبريل 2019 02:54 م
التعليم تعلن ختام فعاليات العروض الرياضية بمدارس محافظة القاهرة جانب من العروض الرياضية
كتب محمود طه حسين
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قيمت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة العروض الرياضية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتورة إيمان حسن، وتحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومحمد عطية مدير المديرية.
 
وحضر التقييم وفق بيان صحفى لوزارة التربية والتعليم زينب محمد عبد الفتاح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وإيمان عبد الرحمن موجه عام التربية الرياضية بمحافظة القاهرة.
 
ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان حسن، إن مسابقة العروض الرياضية هي إحدى المسابقات التي تنفذها الإدارة العامة للتربية الرياضية على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل العروض في المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي/ إعدادي /ثانوي) بنين وبنات.
 
وأضافت إن العروض الرياضية لها أهمية كبرى من عدة نواحي منها القومية والبدنية والتربوية والعقلية والجمالية، كما أنها تعمل على الإرتقاء بالمستوى الصحي للمشتركين وتؤدي إلى النمو الشامل المتزن من خلال اختيار مجموعة من التمرينات البنائية التي تؤثر على المجموعات العضلية المختلفة مع مراعاة الخصائص الفسيولوجية والنفسية.
 
وأشارت الدكتورة إيمان حسن، إلى أنها تسهم في اكتساب المشتركين مختلف الصفات والسمات الحميدة كالنظام والطاعة والتعاون وإنكار الذات كما أنها تكسب المشتركين الإحساس والتذوق الجمالي.
 
واشترك توجيه عام محافظة القاهرة في المسابقة بـ 5 عروض رياضية؛ حيث اشتركت إدارة الزيتون التعليمية مدرسة الجليل الرسمية بعرض رياضي للمرحلة الإعدادية بنات، وإدارة الساحل التعليمية بعرض رياضي للبنين من مدرسة شبرا الحديثة الإعدادية، وإدارة حدائق القبة بعرض رياضي للمرحلة الابتدائية بنات مدرسة الشهيد شادي العاصي.
 
كما شاركت إدارة النزهة بعرض من مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات، وإدارة شرق مدينة نصر مدرسة الشهيد كريم المستقبل 16 بعرض رياضي للمرحلة الإعدادية بنات.
 
وبدأ الحفل بطابور عرض وأعلام من إدارة المستقبل التعليمية مدرسة أحمد زويل الرسمية، وتوالت بعد ذلك فقرات العرض، وكرمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في نهاية الحفل، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
 
 
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