التعليم تعلن حصول 5 طلاب على الدرجة النهائية فى مسابقة الكانجارو للرياضيات

أعلن الدكتور حسن فارس رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، عن حصول خمسة من طلاب مدارس النيل على الدرجات النهائية في مسابقة الكانجارو الدولية فى الرياضيات، والتى أجريت لأول مرة فى مصر السبت الموافق 23 مارس الماضى علي مستوى العالم.

وأضاف حسن فارس خلال حفل تكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة من طلاب مدارس النيل أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام المؤسسة بتطبيق مبادرة إعلان عام 2019 هو عام التعليم وبناء الشخصية المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إن مدارس النيل المصرية الدولية شاركت في مسابقة الكانجارو الدولية في الرياضيات بنسبة ما يقرب من ثلث إجمالي الطلاب المشاركين فى المستوى الأول.

الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو في الرياضيات، من أكبر المسابقات التي شارك فيها هذا العام 87 دولة حول العام لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي، وحتي الثالث الثانوي، والتي تقسم إلي 6 مستويات باختبار خاص بكل مستوي يتناسب مع الصف الدراسى.