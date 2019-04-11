"التعليم" تختتم معرض القاهرة للعلوم والهندسة لطلاب المدارس

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات معرض القاهرة للعلوم والهندسة، مساء أمس الأربعاء، الذى يعد أهم وأكبر المسابقات التى تقام فى مجال العلوم فى العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودعم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المُعلمين، وإشراف الدكتور المهندس أحمد ضاهر مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، إن هذا المعرض بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات فى مجال العلوم والهندسة العالمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمى والابتكار، ويتضمن المعرض ما يقرب من 171 مشروع بمشاركة 243 طالبا في 20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة، ويشترك في لجنة التحكيم نخبة من أساتذة الجامعات والجهات البحثية مثل جامعات (الإسكندرية، والقاهرة، والنيل) ومعاهد (البحوث، والعبور وغيرها)؛ لتقييم المشروعات والاختراعات المقدمة من العقول الشابة الواعدة لاختيار الفائزين على مستوى محافظات الصعيد لدخول التصفيات النهائية.

وأضافت الدكتورة فتحية خيري، أنه تم تنظيم المعرض في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019 داخل أروقه مكتبة الإسكندرية برعاية مكتبة الإسكندرية والقنصلية الأمريكية وبمشاركة جمعية مصر الخير ودعم فني من جامعة الإسكندرية، حيث تضمن المعرض ما يقرب من 175 مشروع بمشاركة 250 طالب في 20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة، واشترك في لجنة التحكيم حوالي 60 من نخبة أساتذة الجامعات والجهات البحثية كجامعات (الإسكندرية، والقاهرة، وفاروس والجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية وغيرها)؛ لتقييم المشروعات والاختراعات المقدمة من العقول الشابة الواعدة.

وأشارت إلى أن المعرض حظي بمشاركة 6 محافظات هم (الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد)، منوهة إلى أنه تم ترشيح عدد خمس من المشروعات المقدمة لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لقواعد المسابقة خلال شهر مايو القادم.