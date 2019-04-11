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البورصة: تنفيذ الطرح العام لأسهم "سبيد ميديكال"..وبدء التداول الاثنين المقبل

الخميس، 11 أبريل 2019 03:34 م
البورصة: تنفيذ الطرح العام لأسهم "سبيد ميديكال"..وبدء التداول الاثنين المقبل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيـذ الطرح العام لأسهم شركة سبيد ميديكال، اليوم الخميس، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 15 إبريل الجارى.
 
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوما خلال الفترة من 15 إبريل إلى 14 مايو المقبل بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لكمية تمثل 50% فقط من الكمية المباعة فى الطرح العام، ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة.
 
ويشترط فى الأسهم التى يتم عرضها للبيع أن تكون هى المشتراة من خلال الطرح العام والتى تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التى تم شراؤها من السوق المفتوح.
 

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