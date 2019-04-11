البنك الدولي يطلق خطة رأس المال البشري لتشجيع الاستثمار في أفريقيا

واشنطن عبد الحليم سالم

كشف البنك الدولي النقاب عن خطة جديدة اليوم لمساعدة البلدان الأفريقية في تعزيز رأس مالها البشري.

والهدف من الخطة هو تمكين الشباب في أفريقيا من النمو بصحة مثالية وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتنافس في الاقتصاد العالمي الرقمي.

وبحسب مناقشات اليوم فى اجتماعات الربيع فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى أفريقيا تحتل أدنى مرتبة في جميع مناطق العالم في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي ، وهو مقياس لمدى استثمار البلدان في الجيل التالي من العمال.

و يتم تفسير النتيجة بارتفاع معدلات الوفيات والتقزم في المنطقة ، فضلاً عن عدم كفاية نتائج تعلم الطلاب - وكل ذلك له تأثير مباشر على الإنتاجية الاقتصادية.

وفي محاولة لمساعدة البلدان على تغيير هذه المؤشرات ، تضع خطة رأس المال البشري لأفريقيا التابعة للبنك الدولي أهدافًا طموحة يتعين تحقيقها في المنطقة بحلول عام 2023. وتشمل هذه الخطوات انخفاضًا كبيرًا في وفيات الأطفال لإنقاذ 4 ملايين شخص ، وتجنب التقزم بين 11 مليون الأطفال ، وزيادة نتائج التعلم للفتيات والفتيان في المدرسة بنسبة 20 ٪. هذه الإنجازات يمكن أن ترفع مؤشر رأس المال البشري في أفريقيا إلى أعلى لزيادة إنتاجية العمال في المستقبل بنسبة 13 ٪.

وقاب البنك انه "لا يعد منع الطفل من تحقيق إمكاناته أمرًا غير عادل فحسب ، بل إنه يحد أيضًا من إمكانات النمو للاقتصادات التي يتعرض عمالها المستقبليون للتراجع.

و يقول حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لإفريقيا لدى إطلاق خطة البنك الدولي خلال فترة خطة البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لكل عامل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يكون 2.5 مرة إذا كان الجميع يتمتعون بصحة جيدة وتمتعوا بتعليم جيد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة الثانوية. اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتهدف الخطة أيضا إلى تمكين المرأة من منع الزواج المبكر والحمل للفتيات المراهقات كما يبلغ معدل الخصوبة لدى المراهقين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 102 ولادة لكل 1000 فتاة ، أي ثلاثة أضعاف مثيلاتها في جنوب آسيا. هذا لا يضر فقط بالفتيات وأطفالهن ، ولكنه يضر أيضًا بالنمو الاقتصادي ".

وفى هذا الاطار سيزيد البنك الدولي استثماراته في رأس المال البشري في إفريقيا بنسبة 50٪ في دورة التمويل التالية ، ويشمل ذلك منح البنك الدولى الجديدة والتمويل التساهلي لمشروعات رأس المال البشري في إفريقيا والتي بلغ مجموعها 15 مليار دولار في السنوات المالية 2021-2023 حيث سيستثمر البنك الدولي هذه الأموال بشكل استراتيجي لإلغاء القيود الهيكلية على تنمية رأس المال البشري.

و سيستهدف البنك الدولي أيضًا التدخلات المتغيرة للعبة التي تعزز التكنولوجيا والابتكار وتمنع وعكس الضرر الذي يلحق برأس المال البشري في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع.

كما يقوم البنك الدولي بالفعل بدعم البلدان للتوصل إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار أكثر وأفضل في شعوبها. انضمت 23 دولة أفريقية ، تغطي أكثر من 60٪ من سكان المنطقة ، إلى تحالف من حوالي 60 دولة للانضمام إلى مشروع رأس المال البشري ، حيث التزمت بمجموعة من الاستثمارات المتسارعة في رأس مالها البشري.