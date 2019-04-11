البنك الدولى: خسائر موزمبيق جراء إعصار "إيداى" تصل إلى 773 مليون دولار

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أعلن البنك الدولى اليوم الخميس أن الخسائر الاقتصادية التى خلفها إعصار "إيداي" فى موزمبيق تراوحت ما بين 656 إلى 773 مليون دولار.

وذكرت شبكة "يورونيوز" أن الخسائر الناجمة بشكل مباشر عن الإعصار الذى ضرب موزمبيق الشهر الماضى شملت تدمير المبانى والبنية التحتية والزراعة.

وأضافت البنك أنه لم يقم برصد الخسائر الناجمة عن الإعصار بشكل غير مباشر، مثل انخفاض الإنتاجية وتعطل الأعمال التجارية.

يذكر أن إعصار "إيداي" ضرب مدينة "بيرا" الساحلية فى موزمبيق فى 14 من مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل 602 شخص، كما اجتاح مالاوى وزيمبابوي.