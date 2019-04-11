البريد المصرى يشارك فى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى

كتبت هبة السيد

يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية برن وذلك يومي 11و12 أبريل 2019 .

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي، والتحديات التي تواجهه حول العالم ومنها اعتماد التقارير الصادرة عن مجلس الاستثمار البريدي، ومناقشة خطة المنتجات المتكاملة.

وكذلك أوضح أن الإجتماعات ستناقش خطة إصلاح الاتحاد البريدي العالمي ونظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد، والاطلاع على آخر التطورات التي حققتها كوت ديفوار في ضوء استضافتها لمؤتمر الاتحاد في 2020، بالإضافة إلى مشاركة البريد المصري في الاجتماع الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والدفاع عن المصالح المشتركة للبلدان الإفريقية في ظل نظام الأجور الجديد ونظام المساهمة المقترح لتمويل ميزانية الاتحاد.

وأشار عصام الصغير إلى أنه من المقرر أن يوقع البريد المصرى والبريد الكاميروني اتفاق تعاون في مجال تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الالكترونية، بهدف إتاحة الفرصة لمواطني الكاميرون للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين بكل سهولة، حيث سيتم جمع الشحنات وإرسالها عبر مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة، موضحاً إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل ونقل الخبرات البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان الأعضاء بالاتحاد.