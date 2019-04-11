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الخميس، 11 أبريل 2019 06:02 م
خالد صلاح
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البرلمان الإفريقى يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السودانى لتجاوز الأزمة

الخميس، 11 أبريل 2019 05:41 م
البرلمان الإفريقى يعلن دعمه الكامل لخيارات الشعب السودانى لتجاوز الأزمة السودان
أ ش أ
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أكد البرلمان الإفريقى برئاسة روجيه داندونج, أنه يتابع متابعة دقيقة وعن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.

وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى إننا دائما داخل البرلمان الأفريقى نحرص كل الحرص على دعم اختيارات جميع الشعوب الأفريقية فى تحديد مصيرها .


وأضاف أنه فى هذا الإطار يؤكد البرلمان الأفريقى دعمه التام والمطلق والكامل لخيارات الشعب السودانى الشقيق وإرادته الحرة فى صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السودانى فى تلك المرحلة الهامة، استنادا إلى موقف البرلمان الأفريقى الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطنى النابع من إرادته والذى فيه الحرص الحقيقى والكامل من الشعب السودانى على وحدة وسلامة السودان.


وتابع مصطفى الجندى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن البرلمان الأفريقى يثق ثقة كاملة فى قدرة الشعب السودانى الشقيق وجيشه الوطنى الوفى على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات فى سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية والخروج من الأزمة الراهنة داخل السودان.


وطالب المجتمع الدولى دعم خيارات الشعب السودانى وما سيتم التوافق عليه فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة والفارقة فى تاريخ السودان.


وقال الجندى إن البرلمان الأفريقى يطالب جميع الدول الأفريقية مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمى للسلطة والسير قدما نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم، مؤكدا ثقته الكاملة فى مساندة جميع الدول والشعوب الأفريقية للشعب السودانى الشقيق حتى يمر السودان بهذه المرحلة الحاسمة ويتجاوز جميع المشكلات والمخاطر التى تواجه السودان.


وحيا النائب مصطفى الجندى الشعب السودانى فى التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة واللجوء إلى قواته المسلحة ، مشيدا بانحياز القوات المسلحة السودانية لإرادة الشعب السوداني.


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