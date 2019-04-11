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البترول تواصل عمليات المسح السيزمى فى عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية

الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 ص
البترول تواصل عمليات المسح السيزمى فى عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية حقل بترول
كتبت- مروة الغول
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يواصل قطاع البترول عمليات المسح السيزمى فى عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة للتنقيب عن الزيت والغاز بمناطق المستهدفة.

وقالت مصادر بقطاع البترول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الصحراء الغربية من أهم مناطق إنتاج الزيت فى مصر، حيث تنتج حوالى 347 ألف برميل زيت من إجمالى إنتاج مصر الكلى، والمستهدف زيادته لـ670 ألف برميل زيت خام، خلال 2019.

وأضافت المصادر، أن الصحراء الغربية تحتوى على مناطق امتياز هامة جدا، وتمثل عصب الإنتاج فى مصر، حيث يقدر إنتاج الصحراء الغربية بحوالى 60 % من حجم الإنتاج الكلى فى مصر، وتنتج مصر يوميا نحو 660 ألف برميل من النفط الخام.

 


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حقل بترول

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