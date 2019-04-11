البترول تسرع فى عملية تنمية الآبار الجديدة لزيادة الانتاج

كتبت مروة الغول

قالت مصادر بقطاع البترول، أن هناك متابعة يومية من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات الانتاج العاملة فى مجال النفط والغاز فى مصر من أجل سرعة وضع الآبار الجديدة على خريطة الانتاج.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة البترول تتلقى تقارير يومية بموقف الآبار الجارى تنميتها، وتقدم الأعمال فيها ضمن خطة زيادة الانتاج اليومى لمصر، واستكمال مخطط الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى .

وأشار المصادر إلى أن هناك عدد من شركات الانتاج قامت على مدار الشهور الماضية بتنفيذ خطة البحث والاستكشاف فى مناطق امتياز مصر البريه والبحرية .