"الإعلاميين" تعلن تشكيل لجنة لتقييم أداء البرامج خلال شهر رمضان

كتب محمد السيد

أعلن طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، عن استعدادات النقابة لشهر رمضان الكريم، مؤكدًا تشكيل لجنة لرصد المخالفات وتقييم الأداء البرامجى خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن اللجنة ستضم أعضاءً بمجلس النقابة وخبراء إعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها فور تشكيلها، وأنه سيكون هناك لأول مرة الثواب والعقاب وأنه سيكون هناك جائزة لأفضل مقدم برنامج رمضانى.

وتابع طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، قائلاً: "لن يسمح لأى من غير أعضاء النقابة بتقديم برامج خلال شهر رمضان إلا بتصريح مزاولة مهنة، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة الجنائية".