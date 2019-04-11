الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الإسعاف، توزيع السيارات على أماكن العمل طبقًا للقواعد القياسية العالمية التى توصى بوجود سيارة إسعاف من 20-40 كم، وأوليات التدخل الإسعافى وبما يحقق زمن استجابة سريع لا يزيد عن 8 دقائق .

وقال مصدر مسئول بهيئة الإسعاف لـ"اليوم السابع"، إن الإسعاف يستهدف تطوير خدماته بشكل مستمر لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا أن جميع الخدمات الطارئة تقدم بشكل مجانى.

وأضاف المصدر، أن الإسعاف ينتمى إليه فرق مدربة على أفصل آليات التدخل لإنقاذ المريض، مضيفًا أن هناك خططًا لدعم الإسعاف والقائمين عليه.